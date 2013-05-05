Написание статей для спортивного сайта

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Закрыт25 заявок223 просмотра

Необходим рерайтер для написания 1-2 статей в день размером 1000 символов на спортивный портал.

Ваши пожелания по оплате и контакты оставляйте в комментариях к проекту.

Написание статей
12 лет назад
Paramounttt
Виталий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров