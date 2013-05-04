Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания статей на рыболовную тематику, разбирающихся в рыбацких терминах и умеющих их правильно употреблять. Иными словами, нужны хорошо пишущие опытные рыбаки :) Приветствуется легкий слог, чувство юмора, пунктуальность. Схема ...
Сайту требуется контентщик. На постоянной основе
В ваши обязанности будет входить наполнение сайта контентом. Структура сайта свое образная.
На каждый раздел сайта есть пункты которые необходимо следовать.
В моём предложении есть нюанс который очень многих отпугнёт. Так что если готовы и не боитесь связывайтесь оставляйте заявки.
Буду рад видеть людей открытых к сотрудничеству.
* указанная сумма оплаты не соответствует реальной.
* способ оплаты выбран наиболее распространённый в моём опыте, если вас это не устроит можем определить другой
Заявки фрилансеров
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