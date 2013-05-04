Сайту требуется контентщик. На постоянной основе

В ваши обязанности будет входить наполнение сайта контентом. Структура сайта свое образная.

На каждый раздел сайта есть пункты которые необходимо следовать.

В моём предложении есть нюанс который очень многих отпугнёт. Так что если готовы и не боитесь связывайтесь оставляйте заявки.

Буду рад видеть людей открытых к сотрудничеству.

* указанная сумма оплаты не соответствует реальной.

* способ оплаты выбран наиболее распространённый в моём опыте, если вас это не устроит можем определить другой