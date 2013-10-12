Необходимо писать 1-2 статьи в неделю и размещать

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Завершен51 заявка970 просмотров

Необходимо писать 2 статьи в неделю и размещать на сайте.

Тематика — инкубация яиц.

Возможен рерайт с найденных вами источников — книги, журналы.

Статьи около 1000–1500 знаков.

Язык — русский.

Указывайте цену за месяц.

Работа постоянная на длительный срок.

12 лет назад
qalogic
Ирина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

lady_karimova
Алина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

lady_karimova
Алина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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