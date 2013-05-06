Добрый день! Необходимо написать 30 статей на тематику iPhone (Apple) На написание каждой статьи дается 1 день. Требования: - тематика статьи должна соответствовать ключевому запросу, ключевые запросы вышлю в личку. ...
Рерайт статьи "История японского поцелуя"
Требуется человек, который хорошо и грамотно переделает статью на тему "История японского поцелуя" (доп. файлом в проекте). После материал будет оформлен фотографиями и добавлен на посещаемый сайт.
- 100% уник (проверка через ТекстРу)
- легкая читаемость (для людей)
Пишите пожалуйста свою цену и время.
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