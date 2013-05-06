Рерайт статьи "История японского поцелуя"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок270 просмотров

Требуется человек, который хорошо и грамотно переделает статью на тему "История японского поцелуя" (доп. файлом в проекте). После материал будет оформлен фотографиями и добавлен на посещаемый сайт.

- 100% уник (проверка через ТекстРу)

- легкая читаемость (для людей)

Пишите пожалуйста свою цену и время.

12 лет назад
Prykhodko_Ihor
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Julia_st
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$4
1 день
Юлия очень хорошо и быстро справилась с заданием. Переделанный статья сохранила свою изюминку, легко читается и грамотно написана. Обязательно продолжу сотрудничество. Рекомендую.
Работать с Игорем легко и приятно. Это отличный заказчик: предоставил четкое ТЗ и мгновенно оплатил выполненную работу. Очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Julia_st
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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