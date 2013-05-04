Требуются копирайтеры на постоянную основу

Объемы заказов от 60 до 250 тыс. символов в месяц (для одного копирайтера).. как справитесь!

Стоимость от 1-го wmz за 1000 символов и по договоренности.

Принцип работы следующий:

- Нами высылается документ с перечнем запросов, который быстро Вами сортируется логически (объясним.. увеличивает написание одной статьи в среднем на 1-ну минуту при желании работать).

- Пишем (обычный seo-копирайтинг):

Тайтл (Осмысленное и читаемое предложение до 70 символов из определенных запросов (объясним).

Кейвордс (Просто словосочетания блока через запятую. Тоже оплачиваем!).

Дискрипшн (Лаконичное описание о чем статья до 140-160 символов. Здорово если продающее, побуждающее к действию, кликабельное и т.п. (тоже объясним).

Сам текст (обычно около 2000 символов) с определенным количеством вхождений запросов и в некоторых случаях поиск 1-й и более тематических рисунков (опять объясним).