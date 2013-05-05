Срочный рерайт страницы про вознаграждения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок233 просмотра

Нужно сделать рерайт cоinpool.ru/about (набирать руками), Выберу первого адекватного исполнителя. Нужно срочно. Жду заявки с ценой и сроком, детали обсудить можно сразу по скайпу, звоните.

12 лет назад
t1p
47 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Тетяна отлично выполнила задание, оперативно выходит на связь и соблюдает сроки. Приятно работать, рекомендую.
Мне очень нравится работать с заказчиками, которые четко знают, что хотят получить в конечном результате. Рекомендую Игоря как корректного вежливого заказчика, приятного в общении, с конкретной постановкой задания. Надеюсь, будем сотрудничать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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