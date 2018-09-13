Полностью доволен работой с Евгением. Сделал все на высоком уровне, исправлял все замечания оперативно. На день задержал сроки, но считаю это очень и очень мало так как на верстку и натяжку было всего 10 дней. Что очень и очень мало. Так что его вины нет:) рекомендую