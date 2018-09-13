Создание сайтов «под ключ», кроссбраузерная и адаптивная вёрстка, посадка на CMS.
Работаю с различными CMS (преимущественно c ModX).
Пишу качественный и читабельный код.
Предлагаю разумные цены. Можно без предоплаты. (Зависит от проекта.)
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Вежливость, порядочность.
- Доступность в рабочее время (10:00 - 19:00).
Skype - live:like.mostwanted
Почта - [email protected]
Viber - +375333596038
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Мойка самообслуживания на CMS ModX2 просмотра
- Верстка калькулятора с посадкой на CMS ModX76 просмотров
- Вёрстка сайта с посадкой на CMS ModX171 просмотр
- Адаптивная верстка [Bhagaskara].163 просмотра
- Кроссбраузерная, адаптивная верстка LP[Biruang].172 просмотра
- Сайт портфолио с посадкой на ModX185 просмотров
- Адаптивная верстка LP с посадкой на CMS ModX181 просмотр
- Кроссбраузерная, адаптивная верстка Landing Page.137 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
8 баллов
3 года назад
MODX
Спасибо за выполненную работу, все сделано качественно и быстро
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи.
$30
10 баллов
5 лет назад
MODX
Все отлично
Ответный отзыв
OK. Спасибо!
$200
10 баллов
6 лет назад
MODX
Полностью доволен работой с Евгением. Сделал все на высоком уровне, исправлял все замечания оперативно. На день задержал сроки, но считаю это очень и очень мало так как на верстку и натяжку было всего 10 дней. Что очень и очень мало. Так что его вины нет:) рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо Геннадий. С Вами тоже приятно было работать. Все выплаты в срок. Рекомендую.
$10
10 баллов
7 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Спасибо. Приятно с Вами работать.
HTML-верстка
3 отзыва
$3/час
от $20от 1 дня
#707
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$5/час
от $25от 1 дня
#324
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#718
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
#1692