like_MostWanted

Евгений like_MostWanted

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Создание сайтов «под ключ», кроссбраузерная и адаптивная вёрстка, посадка на CMS.

Работаю с различными CMS (преимущественно c ModX). 

Пишу качественный и читабельный код.

Предлагаю разумные цены. Можно без предоплаты. (Зависит от проекта.)

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Вежливость, порядочность.
  • Доступность в рабочее время (10:00 - 19:00).
Онлайн с 10:00 - 19:00 по Москве, в выходные *по договоренности.

Skype - live:like.mostwanted

Почта - [email protected]

Viber - +375333596038

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Отзывы заказчиков

pawellcom
Павел 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
8 баллов
3 года назад
Не пускает в админку MODx Revolution
MODX
Спасибо за выполненную работу, все сделано качественно и быстро
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи.
Ответный отзыв
sotgn
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Верcтка и натяжка сайта modx revo
MODX
Все отлично
OK. Спасибо!
Ответный отзыв
sotgn
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Верстка + натяжка (MODX revo)
MODX
Полностью доволен работой с Евгением. Сделал все на высоком уровне, исправлял все замечания оперативно. На день задержал сроки, но считаю это очень и очень мало так как на верстку и натяжку было всего 10 дней. Что очень и очень мало. Так что его вины нет:) рекомендую
Спасибо Геннадий. С Вами тоже приятно было работать. Все выплаты в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Правки сайта на мод x
Все отлично
Спасибо. Приятно с Вами работать.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$3/час
от $20от 1 дня
#707
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$5/час
от $25от 1 дня
#324
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#718
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
#1692