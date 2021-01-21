Написать 10 статей про мед. книжки

РерайтингЗакрыт12 заявок618 просмотров
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Добрый вечер. Нам нужен рерайтер для написания 10 статей о медицинских книжках. Каждая статья должна включать в себя описание документа, какие обследования и анализы необходимо пройти для его получения, в общем, всё необходимое для тех людей, которые планируют его оформлять. Никакой воды, только полезная и качественная информация. Примерный объем на статью: 2000-2500 символов. 

Требования к исполнителю: 

  • грамотная письменная речь
  • умение связно и лаконично излагать свои мысли
  • базовые знания SEO для лучшей индексации текста (желательно)
В ответе, пожалуйста, напишите немного о себе и укажите сумму, за которую вы согласны работать.
3 года назад
shevtsova
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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