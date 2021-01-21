Написать 10 статей про мед. книжки

Добрый вечер. Нам нужен рерайтер для написания 10 статей о медицинских книжках. Каждая статья должна включать в себя описание документа, какие обследования и анализы необходимо пройти для его получения, в общем, всё необходимое для тех людей, которые планируют его оформлять. Никакой воды, только полезная и качественная информация. Примерный объем на статью: 2000-2500 символов.

Требования к исполнителю:

грамотная письменная речь

умение связно и лаконично излагать свои мысли

базовые знания SEO для лучшей индексации текста (желательно)

В ответе, пожалуйста, напишите немного о себе и укажите сумму, за которую вы согласны работать.