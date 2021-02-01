Нужен рерайт 30 описаний фильмов по 1000 зн. (работаю и с новичками)

Объявление актуально, если Вы сейчас его все еще видите. Когда выберу автора - закрою объявление.

Нужен рерайт 30 описаний фильмов по 1000 знаков без учета пробелов (список предоставлю).

Размер оплаты: от 15 руб до 20 российских рублей за 1000 знаков без пробелов.

Для меня не так важен Ваш послужной список, сколько качество Ваших текстов, а также личные человеческие качества, поэтому рассматриваю предложения и от новичков в том числе.

Оставляйте отклики к данному объявлению, рассмотрю кандидатов и выберу исполнителя.