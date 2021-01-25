Рерайтинг работы по Философии

Приветствую.

Есть уже готовая работа по философии, в которой необходимо добиться уникальности 70-80% (только в выделенных частях). Весь текст перерабатывать не надо, только тот, что помечен жёлтым цветом в прикреплённом файле (именно надо переработать: оглавление всех глав и параграфов, вступление, заключение, частично основную часть). Соответственно проверять на уникальность буду только выделенные отрывки. Ещё одно условие, кол-во символов в готовой работе, должно быть примерно такое же, которое было до, либо больше. Выходит примерно 5500 символов.

Предлагаю цену 50 рублей за 1000 символов, но выслушаю и ваши предложения. Оплачиваю безопасной оплатой через weblancer, комиссия с меня.