Рерайтинг работы по Философии

РерайтингЗакрыт41 заявка716 просмотров
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Приветствую.

Есть уже готовая работа по философии, в которой необходимо добиться уникальности 70-80% (только в выделенных частях). Весь текст перерабатывать не надо, только тот, что помечен жёлтым цветом в прикреплённом файле (именно надо переработать: оглавление всех глав и параграфов, вступление, заключение, частично основную часть). Соответственно проверять на уникальность буду только выделенные отрывки.  Ещё одно условие, кол-во символов в готовой работе, должно быть примерно такое же, которое было до, либо больше. Выходит примерно 5500 символов. 

Предлагаю цену 50 рублей за 1000 символов, но выслушаю и ваши предложения. Оплачиваю безопасной оплатой через weblancer, комиссия с меня. 

3 года назад
vladker
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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