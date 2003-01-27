cyBEERkotleta

Катя Левкович cyBEERkotletacyBEERkotleta
20 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Что такое заголовок страницы?
Студент, а потому с большим энтузиазмом возьмусь за вашу работу и положу хоть бессонные ночи, чтобы её выполнить качественно. Опыта в рерайтинге благодаря студенчеству достаточно, также вас могут заинтересовать мои настойчивость и упорство - на зимней сессии этого года получилось убедить преподавателя по вышмату поставить 10.
Вы можете на меня рассчитывать.
Действие аккаунта приостановлено!