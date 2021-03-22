Пишу стихи и тексты песен, поздравления в стихах и прозе, составляю и публикую отзывы и комментарии, пишу статьи (рерайт).

Закончила Колледж культуры, по специальности: режиссёр самодеятельного театрального коллектива. Долгое время работала в Доме Культуры. Увлекаюсь историей, люблю путешествовать, пропагандирую здоровый образ жизни, занимаюсь самообразованием. Очень люблю стихи. Проживаю в Сербии, перевожу с сербского на русский язык стихи и тексты. Требовательна к себе, уважаю и пунктуальность.