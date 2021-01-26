Рерайт новостей на тему военной техники

Приветствую. Есть уже готовая работа по философии, в которой необходимо добиться уникальности 70-80% (только в выделенных частях). Весь текст перерабатывать не надо, только тот, что помечен жёлтым цветом в прикреплённом файле (именно надо переработать: оглавление всех ...