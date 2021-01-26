Написание (рерайт/размещение) новостных статей - 60 штук

РерайтингЗакрыт13 заявок493 просмотра
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Требуется автор на рерайт новостных статей, нужно 60 штук. С размещением на сайте с админкой WordPress (обязательно иметь опыт с Вордпрессом)

1. Тематика - пенсии, пособия, льготы, соцзащита, декретные отпуска, то есть вся социалка.

2. Требования: ключей нет, уникальность от 90%, Тургенев общий риск 5-7, одна картинка.

3. Размер новости 1500-2500 (максимум 3000) збп.

4. Оплата 60р/1000 збп на Юмани или карту российского банка (вместе с размещением). 

3 года назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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