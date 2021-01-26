50% уникальности по text.ru

Вы получаете от 50₽ до 200₽ за 1 новостной материал!

А в день бывает от 10 до 50 материалов по 1000-1500 символов.

Время выполнения: с 10:00 до 19:00 по мск.

Если у вас хорошо получается, могу предложить сотрудничество на долгий срок.

Ждём вас!