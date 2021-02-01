Рерайт текста о гидравлических прессах

Здравствуйте! Задача такая - у нас есть текст на 7 вордовских листов, текст разбит на пункты, которые и надо переписать, к каждому пункту указан комментарий, сколько нужно вариантов этого текста, какого они должны быть размера. Тема - гидравлический пакетировочный пресс, поэтому, желательно, чтобы у Вас был опыт в написании статей на промышленную тематику. Заявки, с ценой за 1000 зн., пожалуйста. В прикрепленном файле пример одного параграфа.