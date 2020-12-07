Переводы текстов, выполнение контрольных\домашних работ, редактирование текстов
Учусь на преподавателя истории. Языки с которым работаю: русский, английский, литовский, польский
Портфолио
- Украинский- литовский72 просмотра
- РУ-ЛТ74 просмотра
- Ответы по социологии96 просмотров
- Перевод текста на литовский120 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Спасибо за выполнение заказа.
Ответный отзыв
спасибо за сотрудничество
$18
10 баллов
4 года назад
Спасибо за выполнение заказа
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество