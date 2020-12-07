Agnes456

Агнесса Agnes456

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Переводы текстов, выполнение контрольных\домашних работ, редактирование текстов

Учусь на преподавателя истории. Языки с которым работаю: русский, английский, литовский, польский 

Портфолио

Отзывы заказчиков

AntonShubin
Антон 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
10 баллов
4 года назад
Постинг текста
Спасибо за выполнение заказа.
спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
ozona_Snuff
Антон 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$18
10 баллов
4 года назад
Перевод текста с русского на литовский
Спасибо за выполнение заказа
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв