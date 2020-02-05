Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт на october cms
интеграция СДЭК
импорт/экспорт
и еще много мелких задач
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Требуются доработки, несложные правки сайта. Описание скину исполнителям с отзывами. Подавайте заявки, если вы свободны. От вас: - Хорошо знаете Wordpress, новичкам не беспокоить - Знаете ACF - Не пропадаете и доводите работу до концаСистемы управления (CMS)13 заявокЗакрыт4 года назад
Есть ТЗ, скину в личное сообщение или мессенджер. Сайт на UMI CMS.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется веб разработчик по Битриксу. Задание прикрепил.Закрыт4 года назад
- $15
установить счетчик на вебинар, исправить верстку и вывод менюЗавершен4 года назад
Сайт на wordpress+woccommerce, который продает повышение Лиги Легенд. Готовые решения с минимальной доработкой приветствуются.Закрыт4 года назад
- $40
Для сайта на опенкарт в главном меню нужно сделать выпадающее меню с 3-я подпунктами, по аналогии с другими пунктами меню (это будут 3 страницы с текстом и фото): 1) Страница с текстом и фото, форма (Поля: ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Поставить яндекс-карты на вордпрессЗавершен4 года назад
Необходимо внести на сайт правки по ТЗ от SEO специалиста. [url=https://docs.google.com/document/d/1YgphMbm9zWBNDMxZNI_1DYLfKNZOjC3UO2kEBgnH0Xs/edit?usp=sharing]Ссылка на ТЗ [/url]Жду оценку по срокам и стоимости.Завершен4 года назад
Очень часто требуется человек для наполения и редактирования шаблона adult на движке Dle, Исправление ошибок html, [b]Внутренняя оптимизация сайта[/b]. Все шаблоны простые по 10-20 категорий нужна подготовка для ПСЗакрыт4 года назад