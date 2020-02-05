Правки сайта на Wordpress

Приглашаем разработчиков сайтов в WordPress и Joomla, веб-дизайнеров и вебмастеров, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. Процесс: Skype конференция ...
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Требуются доработки, несложные правки сайта. Описание скину исполнителям с отзывами. Подавайте заявки, если вы свободны.
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- Хорошо знаете Wordpress, новичкам не беспокоить
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- Не пропадаете и доводите работу до конца
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