Правки сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок6800 просмотров
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Здравствуйте.

Требуются доработки, несложные правки сайта. Описание скину исполнителям с отзывами. Подавайте заявки, если вы свободны.

От вас:

- Хорошо знаете Wordpress, новичкам не беспокоить

- Знаете ACF

- Не пропадаете и доводите работу до конца

WordPress
4 года назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад