Доработка сайта на вордпресе

Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок212 просмотров
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Добрый день Ищу ответственного программиста на WordPress. Нужна доработка сайта (ТЗ направлю в личных сообщениях). Если сработаемся, в будущем все правки и доработки будут только с вами(при желании с вашей стороны). Напишите пожалуйста проекты с которыми вы работали? Знаете ли вы верстку? Также прошу написать расценки. 

4 года назад
rusich86
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад