Нужен консультант по созданию сайта в Joomla

$15
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки543 просмотра
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Приглашаем разработчиков сайтов в WordPress и Joomla, веб-дизайнеров и вебмастеров,

использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla.

Задача:

сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и

дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования.

Процесс:

Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на Вашей стороне.

Требуются:

Уверенные использование WordPress или Jooma, опыт использования

конструкторов Elementor, Visual Composer (WP Bakery) DIVI, или подобных.

Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.

Обязательно:

Производительный компьютер, стабильное интернет соединение и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.

Предоставляем :

Доступ в админку WordPress или Joomla на выбор, а также ссылку на плагин

конструкора. Все инсталяции проводятся на нашей стороне. Мы предоставим

более детальную информацию по скайп или имейл.

Joomla
4 года назад
nicepage
50 летКипр
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
23 дня назад
4 года назад
$15
1 день
WMZ
Очень внимательный консультант, очень интересные и содержательные коментарии и рекомендации. Рекомендуем!
Спасибо, Олегу за прекрасно проведенное время! Очень интересный конструктор, за ним будущее. Совершенству пределов нет, но то, что вы делаете - будет востребовано на рынке. Надеюсь внести свой скромный вклад в развитие и улучшение проекта.