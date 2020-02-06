Добрый день! Провели аудит сайта и нужны правки (Битрикс). ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1JqC--rpKK-MEKp4WuTXYU24Rxs1aNdREEzMHeOkBnZk/edit?usp=sharing Оцените работу и сроки исполнения. Пожалуйста, не пишите "Готов", "Сделаю" и т.д. Помогите мне выбрать именно вас! Дайте немного больше информации о вашем опыте. Спасибо!
Нужен консультант по созданию сайта в Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем разработчиков сайтов в WordPress и Joomla, веб-дизайнеров и вебмастеров,
использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla.
Задача:
сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и
дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования.
Процесс:
Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на Вашей стороне.
Требуются:
Уверенные использование WordPress или Jooma, опыт использования
конструкторов Elementor, Visual Composer (WP Bakery) DIVI, или подобных.
Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.
Обязательно:
Производительный компьютер, стабильное интернет соединение и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.
Предоставляем :
Доступ в админку WordPress или Joomla на выбор, а также ссылку на плагин
конструкора. Все инсталяции проводятся на нашей стороне. Мы предоставим
более детальную информацию по скайп или имейл.
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