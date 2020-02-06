Перенести сайт с Викз на Вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок226 просмотров
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Необходимо перенести сайт с Wix на Вордпресс.

Структура и контент останется примерно таким же.

Будут добавлены 10 новых ландинг страниц, слайдер в верхней шапке,

поменять на новое лого и несколько другим косметических доработок.

Вордпресс уже установлен на новом сервере.

4 года назад
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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