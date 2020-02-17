Оптимизировать сайт

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок265 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт медленно грузиться, исходя из отчета Google Page speed можно проблема следующего характера: Главная проблема скорости сайта, это модуль слайдшоу и сторонние скирпты, сайт обращается к сторонним сервисам и не грузится до тех пор, пока не получит ответ при этом теряет около 5-6 секунд. Все остальное не так критично Сам шаблон изначально очень хорошо оптимизирован, но возможно сторонние модули сделали его загрузку более продолжительной. Так же для оптимизации работы сайта необходимо :

Хочу внести следующие изменения: 1  Гугл для ускорения сайта рекомендует Отложите загрузку скрытых изображений, Чтобы уменьшить время загрузки для взаимодействия, рекомендуем настроить отложенную загрузку скрытых изображений (посмотрите пожалуйста, что значит эта фраза и возможность ее реализации). Тогда основные ресурсы сайта будут загружаться в первую очередь. Для этого можно меню с фотографиями подборки букеты сворачивать , сделать кнопку "подобрать букет", а не раздел подбор букета, при нажатии на которую будет разворачиваться фильтр с подбором.  Кнопка прямоугольная по стилю напоминающая мега-меню по цвету и эффектам при наведении, как в мега-меню. Это даст возможность сразу не грузить 50 картинок при открытии, а грузить, только при необходимости. После кнопки сделать блок новости сайта, пока оставить пустое место, будем верстать туда текст в ближайшее время о предстоящих праздниках. И событиях. 2 В фильтре который открывается слева от цветов (например если войти в раздел "монобукеты") все "подробные" позиции должны быть скрыты , за исключением 2х-3х первых (фото приложу) скрыты и открываются при помощи кнопок рядом с ними (кнопочки в виде  маленьких треугольников смотрящих вниз), кроме шкала цена - она остается без изменений - не скрытая. https://shop.orangespb.ru/catalog/tsvety/ сайт с примером разворачивания меню фильтра 3  убрать значки из под нижнего меню (они остались от давних времен, я так понимаю от макета сайта и к нашему отношения не имеют)   100% Гарантия на

продаваемый товар Быстрая доставка

по всей стране Качественный товар

большой ассортимент 4 поменять заначки наши преимущества: на следующие Во вложении  5 обновить код счетчика сайта

6 https://vanrose.ru/cvety/ на данном сайте реализована возможность показа второй фотографии после наведения курсора на первую  Возможно будут ваши преложения по оптимизации и улучшению интерфейса и удобства сайта выслушаю с удовольствием и соглашусь на понравившееся за дополнительную оплату. 

адрес сайта https://alise-flowers.ru/

4 года назад
guest_1581097509335
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$62
2 дня
Все отлично! Понимание клиента супер, знание своего дела на высоте! Рекомендую однозначно.
спасибо за предоставленную работу, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую! работаем дальше.
  • Похожие заказы

  • Правки сайта Битрикс

    Добрый день! Провели аудит сайта и нужны правки (Битрикс). ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1JqC--rpKK-MEKp4WuTXYU24Rxs1aNdREEzMHeOkBnZk/edit?usp=sharing Оцените работу и сроки исполнения.  Пожалуйста, не пишите "Готов", "Сделаю" и т.д. Помогите мне выбрать именно вас! Дайте немного больше информации о вашем опыте. Спасибо!

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация сайта под google page speed.

    Необходимо оптимизировать скорость всех страниц сайта написанного на wp, под google page speed. Минимальные показатели для мобильной версии не менее 70, для десктопа не менее 85. Сайт:  https://www.садовыескульптуры.рф

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перенести сайт с Викз на Вордпресс

    Необходимо перенести сайт с Wix на Вордпресс. Структура и контент останется примерно таким же. Будут добавлены 10 новых ландинг страниц, слайдер в верхней шапке, поменять на новое лого и несколько другим косметических доработок. Вордпресс уже установлен на новом ...

    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки MODx по сайтам, верстка элементов дизайна

    $65

    Добрый день. Есть несколько сайтов на MODx, по которым требуются разноплановые работы. Я размещаю объявление об одном проекте, но он включает в себя работу по разным сайтам, работа разного характера, основное укажу здесь, технические детали подробнее ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен консультант по созданию сайта в Joomla

    $15

    Приглашаем разработчиков сайтов в WordPress и Joomla, веб-дизайнеров и вебмастеров, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. Процесс: Skype конференция ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настроить WordPress

    1) После обновления woocommerce некорректно отображаются товары - исправить  2) При  открытии сайта в браузере картинки на сайте отображаются только после обновления страницы -исправить 3) Объяснить почему это произошло и как этого избежать в дальнейшем

    WordPress
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад