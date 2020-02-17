Оптимизировать сайт

Сайт медленно грузиться, исходя из отчета Google Page speed можно проблема следующего характера: Главная проблема скорости сайта, это модуль слайдшоу и сторонние скирпты, сайт обращается к сторонним сервисам и не грузится до тех пор, пока не получит ответ при этом теряет около 5-6 секунд. Все остальное не так критично Сам шаблон изначально очень хорошо оптимизирован, но возможно сторонние модули сделали его загрузку более продолжительной. Так же для оптимизации работы сайта необходимо :

Хочу внести следующие изменения: 1 Гугл для ускорения сайта рекомендует Отложите загрузку скрытых изображений, Чтобы уменьшить время загрузки для взаимодействия, рекомендуем настроить отложенную загрузку скрытых изображений (посмотрите пожалуйста, что значит эта фраза и возможность ее реализации). Тогда основные ресурсы сайта будут загружаться в первую очередь. Для этого можно меню с фотографиями подборки букеты сворачивать , сделать кнопку "подобрать букет", а не раздел подбор букета, при нажатии на которую будет разворачиваться фильтр с подбором. Кнопка прямоугольная по стилю напоминающая мега-меню по цвету и эффектам при наведении, как в мега-меню. Это даст возможность сразу не грузить 50 картинок при открытии, а грузить, только при необходимости. После кнопки сделать блок новости сайта, пока оставить пустое место, будем верстать туда текст в ближайшее время о предстоящих праздниках. И событиях. 2 В фильтре который открывается слева от цветов (например если войти в раздел "монобукеты") все "подробные" позиции должны быть скрыты , за исключением 2х-3х первых (фото приложу) скрыты и открываются при помощи кнопок рядом с ними (кнопочки в виде маленьких треугольников смотрящих вниз), кроме шкала цена - она остается без изменений - не скрытая. https://shop.orangespb.ru/catalog/tsvety/ сайт с примером разворачивания меню фильтра 3 убрать значки из под нижнего меню (они остались от давних времен, я так понимаю от макета сайта и к нашему отношения не имеют) 100% Гарантия на

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6 https://vanrose.ru/cvety/ на данном сайте реализована возможность показа второй фотографии после наведения курсора на первую Возможно будут ваши преложения по оптимизации и улучшению интерфейса и удобства сайта выслушаю с удовольствием и соглашусь на понравившееся за дополнительную оплату.

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