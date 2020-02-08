Добавить английскую версию на WP сайт

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок180 просмотров
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Добрый день!

Необходимо реализовать англоязычную версию WordPress сайта porekamkanalam.ru c возможностью переключаться на любой странице сайта.

При подаче заявки прошу указывать цену и сроки, а так же сообщить, делали ли вы мультиязычность на WP ранее. Спасибо!

4 года назад
pozitivist
39 летСША
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад