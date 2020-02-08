Перенести готовый сайт с WP на хостинг

Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок164 просмотра
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Нужно разместить одностраничный сайт на хостинг! К сайту уже прикручен WP. Ваша задача перенести его на хостинг. Сделать нужно сегодня!

4 года назад
guest_15811508179589
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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