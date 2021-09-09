Фирменный стиль - брендбук, визитка, КП (строительство)

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Завершен23 заявки678 просмотров

Необходимо разработать фирменный стиль для компании, работающей в сфере строительства - сайт . Есть цветовые решения, логотип, шрифты.

Состав работ:

- брендбук

- визитка

- коммерческое предложение

- элементы стиля для добавления на сайт (сейчас сайт выглядит как шаблон)

Основные акценты при разработке стиля - лаконичность, солидность, безупречность. 

4 года назад
construct
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Выбранный исполнитель

Sharowsky
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3 года назад
4 года назад
$175
37 дней
Escrow
Сергей быстро вник в задачу, уловил суть и подготовил замечательные креативы. В процессе работы спокойно и оперативно вносил мои правки, при этом также предоставлял рекомендации со своей стороны. Результатом доволен, сотрудничаем дальше. Рекомендую Сергея как профи в своем деле. Отличный результат и легкая коммуникация.
Было комфортно и приятно работать над данной задачей. Хочу отметить высокое качество коммуникации и профессиональный подход к постановке задачи. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет строиться на взаимовыгодной основе. Желаю динамического развития и успехов проекту. Рекомендую всем работать с Денисом

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