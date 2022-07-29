Требуется разработать функционал для WordPress: сортировка постов по числу отзывов, определение минимальной и максимальной цены из таксономии, а также подсчет количества отображаемых карточек с учетом фильтров. Все задачи должны быть реализованы с учетом стандартов кодирования PHP.
Настройка модуля СДЭК для OpenCart 2.3
Купил модуль СДЭК доставки и обмена.
Нужна помощь в настройке и правильном выводе в оформлении заказа.
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