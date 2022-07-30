Необходимо разработать максимально простой обменник криптовалют с функцией регистрации пользователей. Обмен осуществляется только крипта на крипту, без банковских операций. Пример будет предоставлен для понимания требований.
Разработка новых функций в сервис на Yii2
Необходимо разработать новые функции для сервиса "Панели Поставщиков". Поставщики
загружают свой товар на сайт, который реализуется в других проектах
посредствами API.
Текущие задачи:
- Проверка загружаемых товарных единиц на дубликаты
- Отправление товара на “Перепроверку”
- Добавить функцию “Полный возврат”
- Возможность указывать минимальное число продаваемого товара
- Длительность холда в зависимости от статуса Поставщика
- Уведомлять о некоторых событиях поставщиков в Telegram
Можем поработать позадачно.
⭐ Преимущества проекта:
- Информативные ТЗ, которые любят разработчики
- Стараемся писать чистый код. Примеры прикреплены в ТЗ.
- Основной разработчик системы ответит на вопросы, и в меру поможет с выполнением задачами(загружен другими задачами, собственно для этого ищем "новые руки").
- Стабильный поток работы по проекту.
- Человеческое отношение. Своевременно отвечаем на вопросы, учитываем график разработчика. Много раз, когда видели что при выполнении у разработчика возникали
непредвиденные трудности - доплачивали даже без его запроса.
- Удобности поднятия: README/миграции/актуальный enviroments/заполнение данных Faker'ом.
- Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
- Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
- Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle проекта.
- Если есть вопросы — не стесняйтесь задавать
Заявки фрилансеров
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