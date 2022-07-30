Разработка новых функций в сервис на Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки466 просмотров

Необходимо разработать новые функции для сервиса "Панели Поставщиков". Поставщики

загружают свой товар на сайт, который реализуется в других проектах

посредствами API.

 Текущие задачи:

  • Проверка загружаемых товарных единиц на дубликаты
  • Отправление товара на “Перепроверку”
  • Добавить функцию “Полный возврат”
  • Возможность указывать минимальное число продаваемого товара
  • Длительность холда в зависимости от статуса Поставщика
  • Уведомлять о некоторых событиях поставщиков в Telegram
Полное ТЗ с иллюстрациями, описанием задач и справкой прикреплено, либо читать онлайн.

Можем поработать позадачно.

⭐ Преимущества проекта:

  • Информативные ТЗ, которые любят разработчики
  • Стараемся писать чистый код. Примеры прикреплены в ТЗ.
  • Основной разработчик системы ответит на вопросы, и в меру поможет с выполнением задачами(загружен другими задачами, собственно для этого ищем "новые руки").
  • Стабильный поток работы по проекту.
  • Человеческое отношение. Своевременно отвечаем на вопросы, учитываем график разработчика. Много раз, когда видели что при выполнении у разработчика возникали

    непредвиденные трудности - доплачивали даже без его запроса.

  • Удобности поднятия: README/миграции/актуальный enviroments/заполнение данных Faker'ом.

Пожалуйста, учтите:

  • Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
  • Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
  • Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿﻿ проекта.
  • Если есть вопросы — не стесняйтесь задавать
#yii2 #php
GitPHPYii
3 года назад
sam_evp
27 лет
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