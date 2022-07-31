Требуется программист на Laravel для доработки образовательной платформы типа маркетплейса. Основная задача — интеграция платформы с внешними сервисами через API. Техническое задание предоставляется по запросу.
Создать веб-сайта + реализовать автоматическую отправку стим гифтов
Прошу заметить, меня не интересуют фрилансеры одиночки, основной приоритет на компании, которые занимаюсь ИТ разработкой, которые смогут качественно, быстро и гарантировано выполнить задуманные проект.
Бюджет данного проекта составляет от 300000 р до 500000 р. Всё зависит от того, что вы сможете предложить по функционалу и визуалу.
Срок исполнения: ВЧЕРА, данные проекты, нужны как можно быстрее, поэтому за скорость можем немного доплатить.
- Реализовать Веб-Сайт со стим гифтами и стим пополнением - stofory.com
- Реализовать Steam Gift - с автоматическая проверкой уникального кода, с автоматической отправкой запроса в друзья, с автоматической отправкой стим гифта - checkfory.com
- Реализовать взаимодействии с Digiseller
- Реализовать автопополнение Steam
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