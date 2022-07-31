Создать веб-сайта + реализовать автоматическую отправку стим гифтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок428 просмотров

Прошу заметить, меня не интересуют фрилансеры одиночки, основной приоритет на компании, которые занимаюсь ИТ разработкой, которые смогут качественно, быстро и гарантировано выполнить задуманные проект.

Бюджет данного проекта составляет от 300000 р до 500000 р. Всё зависит от того, что вы сможете предложить по функционалу и визуалу.

Срок исполнения: ВЧЕРА, данные проекты, нужны как можно быстрее, поэтому за скорость можем немного доплатить.

  • Реализовать Веб-Сайт со стим гифтами и стим пополнением - stofory.com
  • Реализовать Steam Gift - с автоматическая проверкой уникального кода, с автоматической отправкой запроса в друзья, с автоматической отправкой стим гифта - checkfory.com
    • Реализовать взаимодействии с Digiseller
  • Реализовать автопополнение Steam
За более подробным ТЗ обращайтесь в ЛС.
3 года назад
forYou977
Артём 
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