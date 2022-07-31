Прошу заметить, меня не интересуют фрилансеры одиночки, основной приоритет на компании, которые занимаюсь ИТ разработкой, которые смогут качественно, быстро и гарантировано выполнить задуманные проект.

Бюджет данного проекта составляет от 300000 р до 500000 р. Всё зависит от того, что вы сможете предложить по функционалу и визуалу.

Срок исполнения: ВЧЕРА, данные проекты, нужны как можно быстрее, поэтому за скорость можем немного доплатить.

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