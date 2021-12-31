Написать приватный виджет amoCRM, который будет добавлять кнопку в карточке сделки в правой панели (она предназначена для виджетов). По нажатию на кнопку по API v4 будут выниматься названия и количество всех товаров этой сделки и выводиться в модальное окно в удобном виде. Для формирования кнопки и модального окна должен использоваться нативный вид amoCRM (для этого есть шаблоны генерации кнопок и модальных окон https://storybook.amocrm.ru/). Получение товаров должно происходить на backend'е по API v4 amoCRM, т.е. виджет должен делать запрос на backend и получать данные оттуда. Авторизация в API - oAuth.