Требуется разработка веб-сайта для автоматической отправки стим гифтов и пополнения. Проект должен включать проверку уникального кода, взаимодействие с Digiseller и автопополнение Steam. Приоритет отдается ИТ-компаниям, бюджет от 300000 до 500000 рублей, сроки исполнения — как можно быстрее.
Написать приватный виджет amoCRM
Написать приватный виджет amoCRM, который будет добавлять кнопку в карточке сделки в правой панели (она предназначена для виджетов). По нажатию на кнопку по API v4 будут выниматься названия и количество всех товаров этой сделки и выводиться в модальное окно в удобном виде. Для формирования кнопки и модального окна должен использоваться нативный вид amoCRM (для этого есть шаблоны генерации кнопок и модальных окон https://storybook.amocrm.ru/). Получение товаров должно происходить на backend'е по API v4 amoCRM, т.е. виджет должен делать запрос на backend и получать данные оттуда. Авторизация в API - oAuth.
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