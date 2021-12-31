Написать приватный виджет amoCRM

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки483 просмотра

Написать приватный виджет amoCRM, который будет добавлять кнопку в карточке сделки в правой панели (она предназначена для виджетов). По нажатию на кнопку по API v4 будут выниматься названия и количество всех товаров этой сделки и выводиться в модальное окно в удобном виде. Для формирования кнопки и модального окна должен использоваться нативный вид amoCRM (для этого есть шаблоны генерации кнопок и модальных окон https://storybook.amocrm.ru/). Получение товаров должно происходить на backend'е по API v4 amoCRM, т.е. виджет должен делать запрос на backend и получать данные оттуда. Авторизация в API - oAuth.

AmoCRM
3 года назад
grammabc
Никита 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
24 года
3 года в сервисе
Был
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Олексій
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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