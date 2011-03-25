mamont216

Дмитрий Мамонтов mamont216

 
38 летУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка игр Action Script 3

Образование:

в 2007г. закончил Севастопольский национальный технический университет-спец. Компьютерные системы и сети.

в 2009г. закончил Севастопольский национальный технический университет-спец.Экономика предприятия

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Отзывы заказчиков
mike_mvk
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
2 обучающих flash-игры (срочно)
Отзыв недоступен.
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