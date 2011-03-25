Разработка игр Action Script 3
Образование:
в 2007г. закончил Севастопольский национальный технический университет-спец. Компьютерные системы и сети.
в 2009г. закончил Севастопольский национальный технический университет-спец.Экономика предприятия
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
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