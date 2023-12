2 обучающих flash-игры (срочно)

Необходимо сделать 2 flash игры для детей, изучающих английский язык.

1. Complete the school bag (собери портфель).

В окно программы разделено (условно) на 3 части: изображение портфеля, несколько картинок с предметами и список того, что нужно "положить" в портфель (5 строк).

You should take:

- three exercise book

- two pens

- one pencil

- four books

- one rubber

С помощью мыши необходимо "положить" указанное кол-во предметов, указанных в списке, в портфель. Если указанное кол-во из необходимых предметов "уложены" в портфель, он исчезает из списка. Когда портфель "собран" появляется сообщение "Well done". Предметов которые можно положить соответственно больше, чем указано в списке.

Список предметов: ручка, карандаш, линейка, тетрадь, книга, ластик.

Кол-во предметов выбирается случайно.

2. Describe the picture (опиши картинку).

На экране изображение предмета и 3 варианта описания. Мышкой необходимо указать правильное. Например:

Картинка ручка: 1. It's a book 2. It's a pen 3. It's a rubber

Картинка тетрадь: 1. It's a ruler 2. It's a pencil 3. It's an exercise book

Готов ответить на вопросы. Графическими материалами готов обеспечить. Срок - (очень бы хотелось) понедельник.