Разработка приложения для Вконтакте

Нужен програмист который смог бы по входным данным, то есть статистическим выкладкам разработать модель поведения обектов на футбольном поле. То есть есть выкладка технических показателей. Дистанция кот игрок преодолевает на поле.Из них рывки. Кол пассов длиных,коротиких и тд. Отборы.Удары ...