Разработка приложения для Вконтакте

Разработка игрЗакрыт8 заявок226 просмотров
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Необходимо написать небольшое приложение для Вконтакте. Функции простые, дизайн минимальный.

Указывайте, пожалуйста, почту, куда можно прислать ТЗ, а также примерный диапазон цен.

13 лет назад
EsyaFL
Эся 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
wwwtaras
Тарас 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$200
7 дней
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