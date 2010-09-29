Flash-игра на основе «виселицы» с простой графикой

Нужна flash-игра на алгоритме всем известной «виселицы». Различие лишь в том, что вместо пририсовывания к виселице головы, туловища, ручек, ножек, идет анимация (человечек с каждой неугаданной буквой по шагу поднимается на эшафот, становится на табуретку и т.д.).

В случае, если слово угадано – игрок попадает на страницу, где он может скачать любой из нескольких, на его выбор, призов (эл. книг).

Музыка – любая фоновая из бесплатного набора.

Графика – простая (один из главных критериев отбора исполнителей – стоимость работы).