Flash-игра на основе «виселицы» с простой графикой

Разработка игрЗавершен3 заявки362 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна flash-игра на алгоритме всем известной «виселицы». Различие лишь в том, что вместо пририсовывания к виселице головы, туловища, ручек, ножек, идет анимация (человечек с каждой неугаданной буквой по шагу поднимается на эшафот, становится на табуретку и т.д.).

В случае, если слово угадано – игрок попадает на страницу, где он может скачать любой из нескольких, на его выбор, призов (эл. книг).

Музыка – любая фоновая из бесплатного набора.

Графика – простая (один из главных критериев отбора исполнителей – стоимость работы).

13 лет назад
NecroT
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
dbrain
Роман 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Разработка модели поведения 2D обьектов

    Нужен програмист который смог бы по входным данным, то есть статистическим выкладкам разработать модель поведения обектов на футбольном поле. То есть есть выкладка технических показателей. Дистанция кот игрок преодолевает на поле.Из них рывки. Кол пассов длиных,коротиких и тд. Отборы.Удары ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Клиент он-лайн игры

    Нужен специалист который с умеет написать и поддерживать клиент-версию разрабатываемой Нами игры. Соответственно "клиент" должен: - быть защищённым от декомпиляции - обновлять с хоста его составляющие (swf-файлы) Более детально в процессе разработки.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать четыре игры для магазина детской обуви

    Нужно создать четыре детских игры для нашего магазина детской обуви и интегрировать их на наш сайт. Игры по типу http://www.goertz.de/Spiel%20und%20Spa%C3%9F/SERVICE_KINDERKLUB_SPIEL_SPASS,de_DE,pg.html Называйте, пожалуйста, вашу цену за одну игру и за весь проект.

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка программной части FPS на движке Unity3D

    Для реализации серии проектов нужен ведущий программист со своей командой. Задача- создание всей программной части NextGen FPS с последующей поддержкой и модернизацией. Проект долгосрочный. Территориальное предпочтение Киев. Работа в нашем офисе. Сайт движка: http://unity3d.com/ Основные аспекты: 1. Логика ...

    Unity
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прототип Flash-игры

    Здравствуйте Интересует создание прототипа игры по ссылке http://vkontakte.ru/app707522_265524 Только режим "классика"! В качестве прототипа понимается полная реализация механики игры. Привязка к социальной сети не требуется. Графическая составляющая может выглядеть произвольно - весь дизайн и сборка будут делаться нами самостоятельно. Создание интерфейса ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Портирование игры на Mac

    $500

    Есть PC-версия мини-игры с лабиринтом: ARToolKit + Ogre3D + PhysX. Необходимо портировать ее на Mac. При необходимости подключим разработчиков в качестве консультантов. Бюджет — 15К руб. Работа срочная.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание полноценного покеррума

    Партнерские соглашения под различные покерные сети не предлагать. Интересует только независимый софт. Рассматривается так же вариант покупки готового движка( аттестованного соответственно) и его доработка до конечного варианта. По поводу ТЗ, не надо говорить, что его нужно смотреть, кто ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать Match-3 игру

    $1000

    Нужно сделать весёлую Match-3 игру для ВК, небольшой пример вот http://www.gamemew.com/Puzzle_Games/Jewel_Quest_2128.html Графика и идея игры ваша: каким образом бонусы начисляются, какие-то виральные фичи итп. Выбор исполнителя по примерам работ, нужна привлекательная графика :) ТЗ нет, после выбора исполнителя ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание движка для 2D-игрового приложения

    $1000

    Необходимо написать или модифицировать бесплатный движок по заданной архитектуре (см. приложение engine.png) для 2D-игры жанра hidden object. Ознакомиться с механиками и элементами игр данного жанра можно, скачав эту игру: http://www.bigfishgames.com/download-games/4368/treasure-seekers-visions-of-gold/index.html Детали проекта и техзадание обсуждаются в ходе разработки. В ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад