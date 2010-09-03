Создание online flash игры для социальных сетей

Добавление баннинга для выделенного сервера ПК игры Call of Juarez: Bound in Blood. Имеется выделенный сервер со всеми файлами - скачать все файлы для dedicated server можно тут - http://www.cojmodding.com/?id=tools Сервер достаточно топорный из-за того что нельзя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется студия (команда) разработчиков, для создания многопользовательской игры для социальных сетей.
Потребуются знания: ActionScript 3, PHP, Mysql (или другие базы на выбор)
По сути игра одна, сервер будет один, но API социальных соответственно разные.
Планируемые социальные сети:
1. Вконтакте.ру (приоритетно)
2. Face Book (приоритетно)
3. Мой Мир
4. Одноклассники
5. И сделаем отдельный сайт на котором будет игра (здесь доп. модуль авторизации и модуль оплаты по СМС от какого ни будь знаменитого шлюза СМСЗАМОК к примеру)
Первоочередная версия должна быть портирована на первые две социальные сети, остальные по дополнениям.
Та команда которая получит заказ и выполнит качественно и в срок, будет разрабатывать след. версию игры!
Очень интересно послушать вашу оценку проекта, и если договоримся заказ Ваш!
Предпочтения: качественные иллюстрации, вся графика пышная, четкая, чтобы пользователям хотелось всегда прибывать в игре, ну и конечно же звуки, если с нашей стороны потребуются музыканты, звукари, или проф. студия звукозаписи – предоставим.
Пишите заявки указывая свои портфолио и почтовые адреса, некоторым я скину описание игры и идеи, и из них уже выберу одного исполнителя!
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