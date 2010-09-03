Создание online flash игры для социальных сетей

Требуется студия (команда) разработчиков, для создания многопользовательской игры для социальных сетей.

Потребуются знания: ActionScript 3, PHP, Mysql (или другие базы на выбор)

По сути игра одна, сервер будет один, но API социальных соответственно разные.

Планируемые социальные сети:

1. Вконтакте.ру (приоритетно)

2. Face Book (приоритетно)

3. Мой Мир

4. Одноклассники

5. И сделаем отдельный сайт на котором будет игра (здесь доп. модуль авторизации и модуль оплаты по СМС от какого ни будь знаменитого шлюза СМСЗАМОК к примеру)

Первоочередная версия должна быть портирована на первые две социальные сети, остальные по дополнениям.

Та команда которая получит заказ и выполнит качественно и в срок, будет разрабатывать след. версию игры!

Очень интересно послушать вашу оценку проекта, и если договоримся заказ Ваш!

Предпочтения: качественные иллюстрации, вся графика пышная, четкая, чтобы пользователям хотелось всегда прибывать в игре, ну и конечно же звуки, если с нашей стороны потребуются музыканты, звукари, или проф. студия звукозаписи – предоставим.

Пишите заявки указывая свои портфолио и почтовые адреса, некоторым я скину описание игры и идеи, и из них уже выберу одного исполнителя!