Создание flash-игры для вконтакте и мой мир

Партнерские соглашения под различные покерные сети не предлагать. Интересует только независимый софт. Рассматривается так же вариант покупки готового движка( аттестованного соответственно) и его доработка до конечного варианта. По поводу ТЗ, не надо говорить, что его нужно смотреть, кто ...