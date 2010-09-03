Создание flash-игры для вконтакте и мой мир

Что надо? Написание программы для подсчета числовых комбинаций! Необходимы знания по комбинаторике. Программа нужна для моделирования игровых процессов в играх типа «Лото», где нужно угадать 5 чисел из 36. Данные для составления программы: 1. Всего комбинаций 5 ...
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Требуется создать не сложную игру. Подробное ТЗ в аттач. Срок на разработку 3 недели
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