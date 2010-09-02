Написать программу для подсчета комбинаций чисел

Что надо? Написание программы для подсчета числовых комбинаций! Необходимы знания по комбинаторике. Программа нужна для моделирования игровых процессов в играх типа «Лото», где нужно угадать 5 чисел из 36.

Данные для составления программы:

1. Всего комбинаций 5 из 36 = 376992.

2. Все (5 из 36) комбинации делятся на 6 моделей комбинаций по группам чисел и 56 моделей комбинаций их подгруппам чисел.

3. Все число 1:36 должно повториться по 52360 роз во всех 376992 комб.

4. Задана последовательность чисел:

1,2,3,4,5,6,7,8,9.

10,11,12,13.14,15,16,17,18,19,

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

30,31,32,33,34.35,36.

5. Есть данные ср.ар. для 6 моделей комб. по группам чисел, ср.ар. для 56 моделей комб. по их подгруппам, ср.ар повторения чисел от 1 до 36, все это в 376992 вариантах.

По этим данным программа должна выдать все комбинации (5 из 36) от №1 до №376992.

Для начала пока все. Жду Ваши предложения! Остальная ин формация при связи!