termit

Александр Иванов termit

 
36 летРоссия/Калининград
19 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Предлагаю вашему вниманию услуги по оказанию различного рода дизайнерский услуг, создания сайтов или программного обеспечения любой сложности. Имею свою комманду состоящую из - двух дизайнеров, и двух программистов. Имеем свою личную CMS (систему управления сайтами). Так же предоставляем услуги по созданию музыки или звуков.

Языки: PHP, Mysql, Visual Basic, Java Script, HTML, J2ME, C++, Ms Access

ICQ: пять 2 9 7 1 0 1

Skype: mr.termit

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