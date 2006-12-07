Плеер для радио должен поддерживаться всеми браузерами, должна быть возможность сменить шаблон но не особо важно. Обязательно регулятор громкости, кнопка play/pause, stop, при нажати на логотип переход на указаный нами сайт. Может быть какие то визуальные ...
Предлагаю вашему вниманию услуги по оказанию различного рода дизайнерский услуг, создания сайтов или программного обеспечения любой сложности. Имею свою комманду состоящую из - двух дизайнеров, и двух программистов. Имеем свою личную CMS (систему управления сайтами). Так же предоставляем услуги по созданию музыки или звуков.
Языки: PHP, Mysql, Visual Basic, Java Script, HTML, J2ME, C++, Ms Access
ICQ: пять 2 9 7 1 0 1
Skype: mr.termit
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Требуется студия (команда) разработчиков, для создания многопользовательской игры для социальных сетей. Потребуются знания: ActionScript 3, PHP, Mysql (или другие базы на выбор) По сути игра одна, сервер будет один, но API социальных соответственно разные. Планируемые социальные сети: 1. ...Разработка игр7 заявокЗакрыт13 лет назад
Язык написания VB6 В других разбираться нет желания сейчас главное закончить проект! Обращаюсь за помощью из-за неимения времени! VB6 шарю, но не успеваю все сделать сам. Суть программы в том, что она должна открыть сохраненную ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется дизайнер для совместного улучшения проекта. Все подробности при общении. Прошу писать людей кто действительно работал с Joomla.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Задание следующее. Необходимо сделать программу которой передаеш параментры: prog.exe file1.gif file2.gif 65 где file1.gif входной файл гифа БЕЗ ФОНА! file2.gif выходной файл гифа соотственно повернутый на 65 градусов и тоже БЕЗ ФОНА! и при этом всем качество чтобы ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется менеджер для комманды Art Technology (в дальнейшем надеемся стать организацией и выше). Суть работы заключается в следующем: - Контролировать Веб проекты - Наоаживать новые партнерские взаимоотношения с различными сайтами Главное: - Уметь общатся с людьми - ...Бренд-менеджмент7 заявокЗакрыт17 лет назад
Срочно требуется - Менеджер WEB проектов из Донецка. Стучать в асю: 5297101. Работа хорошо оплачиваемая, на дому... :(? СРОЧНО!!!!Прочее3 заявкиЗакрыт17 лет назад