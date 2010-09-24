Здравствуйте. Необходимо сделать и разместить приложение на Facebook. Уже существует это же приложение разработанное для Вконтакте, поэтому необходимо его только переделать под фейсбук (не знаю, подразумевает ли это написание приложение с нуля или нет), разместить его ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте. Есть приложение вконтакте, нужно сделать так, чтобы оно прошло проверку. Если вы каким-либо способом добиваетесь поставленной цели, получаете вознаграждение (3000 руб или больше, если вдруг потребуется вносить глобальные изменения, равносильные разработке приложения с нуля). Все подробности ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Имеется приложение Вконтакте, по задумке очень простое по функционалу и дизайну. И оно не прошло проверку администрации по причине: "Приложение не соответствует уровню Вконтакте". При этом не хотелось бы делать его сложнее или делать мудреный ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать небольшое приложение для Вконтакте. Функции простые, дизайн минимальный. Указывайте, пожалуйста, почту, куда можно прислать ТЗ, а также примерный диапазон цен.Разработка игр1 исполнительЗакрыт13 лет назад