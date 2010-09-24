EsyaFL

Эся EsyaFL

 
32 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • Разработка приложения для Facebook

    $250

    Здравствуйте. Необходимо сделать и разместить приложение на Facebook. Уже существует это же приложение разработанное для Вконтакте, поэтому необходимо его только переделать под фейсбук (не знаю, подразумевает ли это написание приложение с нуля или нет), разместить его ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение Вконтакте

    $500

    Здравствуйте. Есть приложение вконтакте, нужно сделать так, чтобы оно прошло проверку. Если вы каким-либо способом добиваетесь поставленной цели, получаете вознаграждение (3000 руб или больше, если вдруг потребуется вносить глобальные изменения, равносильные разработке приложения с нуля). Все подробности ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Запуск приложения Вконтакте

    $250

    Имеется приложение Вконтакте, по задумке очень простое по функционалу и дизайну. И оно не прошло проверку администрации по причине: "Приложение не соответствует уровню Вконтакте". При этом не хотелось бы делать его сложнее или делать мудреный ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка приложения для Вконтакте

    Необходимо написать небольшое приложение для Вконтакте. Функции простые, дизайн минимальный. Указывайте, пожалуйста, почту, куда можно прислать ТЗ, а также примерный диапазон цен.

    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад