Запуск приложения Вконтакте

$250
Разработка игрЗакрыт3 заявки131 просмотр
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Имеется приложение Вконтакте, по задумке очень простое по функционалу и дизайну. И оно не прошло проверку администрации по причине: "Приложение не соответствует уровню Вконтакте". При этом не хотелось бы делать его сложнее или делать мудреный дизайн, потому что в данном случае простота - часть концепции. Но при необходимости, конечно, можно внести какие-нибудь изменения.

Собвтенно, задача: посмотреть на это приложение, и добиться того, чтобы оно прошло проверку у администрации.

Если вы этого добиваетесь - получаете оплату (по этому вопросу договоримся).

13 лет назад
EsyaFL
Эся 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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