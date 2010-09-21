Запуск приложения Вконтакте

Имеется приложение Вконтакте, по задумке очень простое по функционалу и дизайну. И оно не прошло проверку администрации по причине: "Приложение не соответствует уровню Вконтакте". При этом не хотелось бы делать его сложнее или делать мудреный дизайн, потому что в данном случае простота - часть концепции. Но при необходимости, конечно, можно внести какие-нибудь изменения.

Собвтенно, задача: посмотреть на это приложение, и добиться того, чтобы оно прошло проверку у администрации.

Если вы этого добиваетесь - получаете оплату (по этому вопросу договоримся).