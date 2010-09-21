Требуется разработка флеш игры (приложения)

Нужен аналог этого: http://games.krutomer.ru/playgame/2833/Tuer-Tuer-Tuer Различия: 1. Последнее оружие нужно сделать автомат. 2. Чуть лучше прописать персонажей (чуть увеличить, добавить намек на лица, костюм, портфели) 3. Идут они только слева направо, и намного медленнее (чтобы не спеша, если хочешь,можно было ...