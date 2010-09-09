Разработка браузерной онлайн игры

Необходимо создать приложение для "В контакте" Внедрив в существующее. Предоплаты НЕТ!!! Посредникам НЕ обращаться!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется команда программистов, готовых взяться за написание движка для браузерной online игры. Возможна дальнейшая техническая поддержка. Требования отличное знание php5 MySQL ООП JAVA и т.п, так же рассматривается приобретение готовых разработок с возможностью доработки под конкретные требования.
ICQ 613-403-473 Андрей
Желательно в Москве, пишите, договоримся.
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