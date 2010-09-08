Автоматизация флеш игры

Нужно создать четыре детских игры для нашего магазина детской обуви и интегрировать их на наш сайт. Игры по типу http://www.goertz.de/Spiel%20und%20Spa%C3%9F/SERVICE_KINDERKLUB_SPIEL_SPASS,de_DE,pg.html Называйте, пожалуйста, вашу цену за одну игру и за весь проект.