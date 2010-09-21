Требуется опытный специалист по Flex-программиров.

Для развлекательного портала требуется создать flash-приложение позволяющее загружать с компьютера пользователя и вырезать части фотографии, анимировать (например рот открывается), затем загружается плеер и проигрывает открытку. В этом же приложении, зашедший(зарегестрированный) пользователь может выбрать ранее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется опытный специалист по Flex-программированию для разработки клиентской части игры.
Предполагается следующий режим работы:
1) Наш программист (программист серверной части) готовит "локальное" ТЗ на клиентскую часть
2) ТЗ согласуется, определяются сроки реализации
3) Тестирование, исправление ошибок, переход к пункту первому
Необходимо иметь возможность довольно "плотно" взаимодействовать с программистом серверной части в течение дня (пн. - пт.) для оперативного решения вопросов.
Другими словами:
Требуется опытный специалист по Flex-программированию для разработки клиентской части игры на полную или "относительно" полную занятость (как минимум на 2-3 месяца)
50 000 руб. / месяц
- Похожие заказы
- Разработка игр2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Весь функционал со всем опциями дублировать не надо, только основной - выбор элемента, клонирование по даблклику, комбинация элементов, undo. Заложить возможность выбора языка. ссылка на игру: http://www.cyrket.com/p/android/me.zed_0xff.android.alchemy/ чтобы запустить игрушку на компе, без телефона, можно поставить Android ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Разработать игру аналогичную этой http://www.dle.com.ua/b/index.php?act=play&id=299 Дизайн не требуется, дизайн сделает штатный дизайнер. От вас цена вопроса и примеры работ.Разработка игр6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо сделать 2 flash игры для детей, изучающих английский язык. 1. Complete the school bag (собери портфель). В окно программы разделено (условно) на 3 части: изображение портфеля, несколько картинок с предметами и список того, что нужно ...Завершен13 лет назад
Нужен аналог этого: http://games.krutomer.ru/playgame/2833/Tuer-Tuer-Tuer Различия: 1. Последнее оружие нужно сделать автомат. 2. Чуть лучше прописать персонажей (чуть увеличить, добавить намек на лица, костюм, портфели) 3. Идут они только слева направо, и намного медленнее (чтобы не спеша, если хочешь,можно было ...Завершен13 лет назад
Требуется разработчик игр для интернет казино, основные требования :1) готовые разраотки 2) работа с экшн скриптом 3) знание пхп 4) умение декомпилировать флешь и вносить изменения. Оплата сдельная, работы очень много.Разработка игр5 заявокЗакрыт13 лет назад
НУжен программист для проекта на unity3d. Желательно Минск Москва. Проект гонки. Ни каких сложностей нет. Проект разовый. Нужно разработать программную часть игры. + с полным описанием, так как в будущем планируються новые версии. Большое приемущество будет если ...Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать небольшое приложение для Вконтакте. Функции простые, дизайн минимальный. Указывайте, пожалуйста, почту, куда можно прислать ТЗ, а также примерный диапазон цен.Закрыт13 лет назад
- $3500
Требуется команда программистов, готовых взяться за написание движка для браузерной online игры. Возможна дальнейшая техническая поддержка. Требования отличное знание php5 MySQL ООП JAVA и т.п, так же рассматривается приобретение готовых разработок с возможностью доработки под ...Разработка игр6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо создать приложение для "В контакте" Внедрив в существующее. Предоплаты НЕТ!!! Посредникам НЕ обращаться!!!Разработка игр3 заявкиЗакрыт13 лет назад