Необходимо повторить функционал игры на флеше

Весь функционал со всем опциями дублировать не надо, только основной - выбор элемента, клонирование по даблклику, комбинация элементов, undo. Заложить возможность выбора языка.

ссылка на игру: http://www.cyrket.com/p/android/me.zed_0xff.android.alchemy/

чтобы запустить игрушку на компе, без телефона, можно поставить Android SDK отсюда http://developer.android.com/sdk/index.html

Прошу сразу в заявке указывать срок исполнения и цену.

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