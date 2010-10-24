Простая flash-игра-"стрелялка"

Разработка игрЗавершен5 заявок239 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен аналог этого: http://games.krutomer.ru/playgame/2833/Tuer-Tuer-Tuer

Различия:

1. Последнее оружие нужно сделать автомат.

2. Чуть лучше прописать персонажей (чуть увеличить, добавить намек на лица, костюм, портфели)

3. Идут они только слева направо, и намного медленнее (чтобы не спеша, если хочешь,можно было расстрелять всех)

4. Звуки при попадании или сохранить оригинальные, или подобрать примерно такие же, прикольные, вроде CANNON FODDER.

5. Считать очки - не нужно. Игра - на несколько минут, после чего выводится подсчет упущенных и "остановленных".

+ несколько мелких деталей.

Главное для принятия предложения - низкая стоимость. В средствах ограничен.

13 лет назад
NecroT
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
Dove
Alex Dove 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня
Очень хорошая работа. Отличная графика. Исполнитель сделал даже больше, чем требовалось по сценарию.
Дмитрий предоставил четкое ТЗ Грамотно, корректно и своевременно отвечает на вопросы и дополнения Своевременно произвёл платёж. Приятное, взаимовыгодное сотрудничество.
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