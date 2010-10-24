Простая flash-игра-"стрелялка"

Требуется разработчик игр для интернет казино, основные требования :1) готовые разраотки 2) работа с экшн скриптом 3) знание пхп 4) умение декомпилировать флешь и вносить изменения. Оплата сдельная, работы очень много.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен аналог этого: http://games.krutomer.ru/playgame/2833/Tuer-Tuer-Tuer
Различия:
1. Последнее оружие нужно сделать автомат.
2. Чуть лучше прописать персонажей (чуть увеличить, добавить намек на лица, костюм, портфели)
3. Идут они только слева направо, и намного медленнее (чтобы не спеша, если хочешь,можно было расстрелять всех)
4. Звуки при попадании или сохранить оригинальные, или подобрать примерно такие же, прикольные, вроде CANNON FODDER.
5. Считать очки - не нужно. Игра - на несколько минут, после чего выводится подсчет упущенных и "остановленных".
+ несколько мелких деталей.
Главное для принятия предложения - низкая стоимость. В средствах ограничен.
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