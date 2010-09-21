Flash редактор

Разработка игрЗакрыт2 заявки208 просмотров
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Для развлекательного портала требуется создать flash-приложение позволяющее загружать с компьютера пользователя и вырезать части фотографии, анимировать (например рот открывается), затем загружается плеер и проигрывает открытку. В этом же приложении, зашедший(зарегестрированный) пользователь может выбрать ранее созданные (фотографии). Аналог jibjab.com

13 лет назад
juggeron
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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