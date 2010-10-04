Здравствуйте.

Есть приложение вконтакте, нужно сделать так, чтобы оно прошло проверку. Если вы каким-либо способом добиваетесь поставленной цели, получаете вознаграждение (3000 руб или больше, если вдруг потребуется вносить глобальные изменения, равносильные разработке приложения с нуля).

Все подробности потенциальным исполнителям. Писать лучше сразу в ICQ: 352942350