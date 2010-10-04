Нужен флэш программист на постоянную работу. Необходимо написание флэш игр Примеры уже реализованных игр, а так же их исходники имеются на руках. Необходимо только флэш программирование, разработка дизайна для игры, а также серверная часть (PHP) не нужны. Оплата до ...
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Здравствуйте.
Есть приложение вконтакте, нужно сделать так, чтобы оно прошло проверку. Если вы каким-либо способом добиваетесь поставленной цели, получаете вознаграждение (3000 руб или больше, если вдруг потребуется вносить глобальные изменения, равносильные разработке приложения с нуля).
Все подробности потенциальным исполнителям. Писать лучше сразу в ICQ: 352942350
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