Доработка онлайн игры

Нужен опытный php-программист, со знанием javascript для доработки онлайн игры http://legendworld.ru . Игра написана, но есть некоторые баги. и надо будет дорабатывать существующий код. Работы много по игре.

Схема работы такова:

1. Я называю задачу, которую надо сделать\доработать.

2. Вы оцениваете сроки выполнения работы (в часах).

3. Стоимость часа работы составляет 6$. Если сработаемся и будет получаться - эта цифра увеличится.

4. По факту выполнения работы рассчитываемся. Если задача объёмная - разбиваем на части и рассчитываемся за каждую часть в отдельности.

Желательно человек с опытом работы над подобными проектами.

Исполнителю дам доступ на сервер для того, что бы он смог у себя установить игру на локалке. Два программиста уже пробовали - не смогли даже установить игру у себя на локалку. Поэтому возможен вариант, что я дам доступ нескольким людям и тот, кто сможет установить и скажет "Я смогу работать", будет работать.