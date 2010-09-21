Доработка флеш игры для вконтакте

Приложение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требется доработать клиентскую часть игры
http://vkontakte.ru/app1893777_81228455?ref=1
А именно во-первых необходимо сделать интерфейс для системы рейтингов:
под игровым полем теперь должна располагаться панель с рейтингом пользователей. Она также должна располагаться под заставкой.
Пользователь должен иметь возможность переключаться между несколькими вариантами рейтинга. А именно: «друзья», «друзья он-лайн», «все игроки», «игроки он-лайн».
На каждом из элементов панели игроков отображается портрет игрока, имя игрока, уровень игрока и текущее число очков. Эта информация хранится на сервере и выдавется по запросу. Уровень игрока отображается в виде числа на портрете (как в игре «вормикс»). Число очков пишется отдельно от портрета под именем в формате «очки: +50/1000» (эта часть уже частично сделана)
Рамка элемента и рамка портрета должны рисоваться также как и кнопки. При этом портрет должен быть в самом низу, его рамка и текст – с среднем слое, а сверху – общая рамка.
Слева и справа от панели должны быть две пары кнопок со стрелочками
Игроки на панели сортируются сначала по уровню, затем по количеству очков, затем по времени обновления. По умолчанию пользователь должен быть расположен по центру (если с краев нет места, то он смещается к краю). Число отображаемых игроков еще надо будет уточнить с учетом размеров ячейки, однако оно должно быть нечетным, вероятно 9. Слева и справа от панели должны быть две пары кнопок со стрелочками. Обычная стрелка должна проматывать 4 ячейки в соответствующую сторону. Двойная стрелочка должна проматывать ячейки так, чтобы посредине оказался игрок с уровнем на 1 больше (или соответственно меньше), чем у текущего игрока посредине. Однако если при этом проматывается менее 4 ячеек, то эта кнопка тоже проматывает 4.
Во-вторых нужно реализовать окошки оповещения:
После окончания битвы должно появляться окошко (вместо текщей надписи) (с кнопкой ОК для закрытия), где сообщается "Ваш выигрыш х очков" или "Ваш проигрыш х очков"
Здесь имеются ввиду очки до умножения на коэффициент. Если уровень противников разный, то дополнительно пишется фраза "Так как Вы сражались с противником более высокого (низкого) уровня, выигранные очки умножаются (делятся) на К."
Если при этом пользователь переходит на другой уровень, то добавляется "Вы переходите на уровень Н"
Кроме того, если пользователь нажимает на "новая игра" до окончания битвы, то должно выводиться окошко где сообщается: "Вы уверены? Противник получит возможность безнаказанно добить Вас в текущей битве."
Также в окошке должно быть две кнопки "ОК" и "Отмена", которые подверждают или отменяют начало новой игры.
Все окошки кнопки и рамки надо рисовать имеющимися функциями рисования, при этом достаточно лишь задать координаты прямоугольника.
Кроме того требуется небольшой рефакторинг: старый имеющийся код надо перенести на новую систему классов.
В случае успешного выполнения задания возможно дальнейшее сотрудничество.
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